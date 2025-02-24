Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης «πατούν» αύριο, Τρίτη τα πρώτα 15 από τα συνολικά 41 καινούρια λεωφορεία που προμηθεύεται ο ΟΑΣΘ στο πλαίσιο της τριετούς χρονομίσθωσης 159 οχημάτων. Τα υπόλοιπα 26 θα κυκλοφορήσουν σταδιακά μέχρι το τέλος Μαρτίου, όπως γνωστοποιεί με σημερινή του ανακοίνωση ο οργανισμός.

Τα καινούρια λεωφορεία που θα δρομολογηθούν αύριο στις γραμμές 33 και 39 που εκτελούν τα δρομολόγια Άγιος Παντελεήμων - Βενιζέλου και Κηφισιά - Δικαστήρια, αντίστοιχα, είναι 12μετρα και θερμικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΑΣΘ επισημαίνει ότι μαζί με τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία δρομολογεί ήδη από τον περασμένο Μάιο ο οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων και των νέων που βγάζει στους δρόμους αρχής γενομένης από αύριο, θα διαθέτει συνολικά 151 ολοκαίνουρια οχήματα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 50% του στόλου που δρομολογεί καθημερινά.

Στο μεταξύ, μειώνεται συνολικά ο μέσος όρος ηλικίας των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, καθώς και τα υπόλοιπα λεωφορεία που μισθώνει ο οργανισμός είναι νεότερα, με το μέσο όρο ηλικίας αυτών που προμηθεύεται με τη μέθοδο του leasing να είναι 7,3 έτη, από 14 έτη που ήταν μέχρι πρότινος.

Τα 15 καινούρια λεωφορεία που θα δρομολογήσει από αύριο ο οργανισμός βρίσκονται στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στον Φοίνικα, όπου οι τεχνικοί του οργανισμού προχωρούν στον τελικό έλεγχο των συστημάτων τηλεματικής και κομίστρου, ενώ τα επιθεώρησε η γενική γραμματέας Μεταφορών, Δέσποινα Παληαρούτα. Εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τον ρυθμό αναβάθμισης του στόλου του ΟΑΣΘ, η κ. Παληαρούτα δήλωσε ευχαριστημένη από την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων του οργανισμού, αλλά και για τη συνεργασία με τον οργανισμό.

Τόνισε ότι μεγάλο στοίχημα αποτελεί τόσο η συνολική ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, όσο και η μείωση των χρονοαποστάσεων, και γνωστοποίησε ότι στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά σε παρεμβάσεις.

«Ο ΟΑΣΘ, ο σπουδαίος και ιστορικός οργανισμός της Θεσσαλονίκης, πατάει πλέον γερά στα πόδια του και η ώρα που το σύνολο των λεωφορείων θα είναι καινούρια είναι πλέον κοντά» επισήμανε, από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης, ευχαριστώντας τη γ.γ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την παρουσία της στο αμαξοστάσιο του οργανισμού στον Φοίνικα.

Πηγή: skai.gr

