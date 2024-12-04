Δύο Τούρκοι, κουρδικής καταγωγής, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, για παράνομη οπλοφορία και παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν 32χρονο κι έναν 25χρονο, που είναι κάτοχοι προσωρινών δελτίων ταυτότητας αιτούντων πολιτικού ασύλου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης τούς εντόπισαν χθες το απόγευμα, ενώ κινούνταν πεζοί - μαζί με ένα ακόμη άγνωστο άτομο - στο πεζοδρόμιο της οδού Βασ. Γεωργίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στη θέα των αστυνομικών οι τρεις άνδρες άρχισαν να τρέχουν και κατέφυγαν σε κέντρο αισθητικής, όπου συνελήφθησαν οι δύο εξ αυτών, ενώ ο τρίτος διέφυγε.

Κατά τον σωματικό έλεγχο, εντοπίστηκε πάνω στον πρώτο ένα πιστόλι, μάρκας clock με μία σφαίρα στη θαλάμη, όπως επίσης δύο γεμιστήρες με συνολικά 20 σφαίρες των 9 χιλιοστών. Στην κατοχή του δεύτερου βρέθηκε ένα πιστόλι, μάρκας Canik, κι ένας γεμιστήρας με 15 σφαίρες των 9 χιλιοστών.

Εξεταζόμενοι από τους αστυνομικούς φαίνεται να είπαν ότι είχαν τα όπλα για αυτοπροστασία.

Η εις βάρος τους δικογραφία σχηματίστηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο όπου η υπόθεση αναβλήθηκε. Το δικαστήριο ήρε μεν την κράτησή τους, αλλά, όπως έγινε γνωστό, κρατούνται διοικητικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

