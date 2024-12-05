Στη φυλακή οδηγήθηκε, με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, μία 60χρονη, η οποία πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο προκειμένου να ματαιώσει έλεγχο του ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπή, σε χωριό των Σερρών. Η ίδια καταδικάστηκε σε συνολική φυλάκιση 5 ετών, ποινή την οποία το δικαστήριο δεν ανέστειλε ούτε μετέτρεψε, αλλά αποφάσισε να την εκτίσει.

Το επεισόδιο διαδραματίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020, όταν η 60χρονη στη θέα των υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ, τους οποίους συνόδευαν αστυνομικοί, άρπαξε ένα όπλο, τύπου φλόμπερ, με το οποίο πυροβόλησε μία φορά σε ευθεία βολή εναντίον αστυνομικού, χωρίς όμως να τον τραυματίσει.

«Ήθελα να φύγουν και πίστευα ότι με τον τρόπο αυτό θα το πετύχαινα. Ήταν μία πράξη διαμαρτυρίας, δεν ήθελα να σκοτώσω», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η 60χρονη στην απολογία της ενώπιον των δικαστών. Η ίδια, όταν κλήθηκε να λογοδοτήσει στον ανακριτή Σερρών που με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα την άφησε ελεύθερη, έκανε δηλώσεις, εκτοξεύοντας απειλές, λέγοντας ότι έχει δικαίωμα ακόμη και να εκτελέσει. Με βάση τη δήλωση αυτή, είχε συλληφθεί εκ νέου και κρατήθηκε.

Το Εφετείο την έκρινε ένοχη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπάλληλων, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης 5 ετών- μέρος της οποίας εξέτισε ως προσωρινά κρατούμενη και το υπόλοιπο καλείται να το εκτίσει, σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορήθηκε και ο 64χρονος σύντροφός της που καταδικάστηκε για πλημμεληματικές πράξεις και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης με αναστολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.