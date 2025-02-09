Θεσσαλονίκη: Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 16χρονος ο οποίος μαχαίρωσε τον 23χρονο αδελφό του μέσα στο σπίτι τους

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 16χρονος ο οποίος, το βράδυ του Σαββάτου, μαχαίρωσε τον 23χρονο αδελφό του μέσα στο σπίτι τους στην περιοχή της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Το αιματηρό επεισόδιο έγινε γύρω στις 20:15 το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 16χρονος επιτέθηκε στον 23χρονο αδελφό του με μαχαίρι με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στον θώρακα και το πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν αιμόφυρτο τον 23χρονο εκτός σπιτιού. Λίγο αργότερα μπήκαν στο διαμέρισμα που έγινε το επεισόδιο και συνέλαβαν τον 16χρονο φερόμενο ως δράστη.

Ο 23χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, καθώς υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας για την υπόθεση, στην κατοχή του 16χρονου βρέθηκε αναδιπλούμενη φαλτσέτα ενώ από τον χώρο κατασχέθηκαν μία λάμα μαχαιριού και μία λαβή αναδιπλούμενου μαχαιριού.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

“Αστυνομικοί των ομάδων «Ζ» και ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν χθες (08-02-2024), νεαρό άτομο για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 23χρονου.

Συγκεκριμένα, απογευματινές ώρες, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης το νεαρό άτομο, μετά από φραστικό επεισόδιο, προκάλεσε χτυπήματα με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου στον 23χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται.

Κατά τη σύλληψη, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία αναδιπλούμενη φαλτσέτα, ενώ από τον χώρο κατασχέθηκαν μία λάμα μαχαιριού και μία λαβή αναδιπλούμενου μαχαιριού.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα”.

