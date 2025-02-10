Στον αέρα κρέμεται ένα μπαλκόνι σε εγκαταλειμμένο κτίριο, στην οδό 25ης Μαρτίου στον Ταύρο, καθιστώντας το σημείο επικίνδυνο για τους περαστικούς καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταρρεύσει.

Το μπαλκόνι είναι σε αυτή την κατάσταση λόγω των βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, έχουν ενημερωθεί σχετικά ο δήμος και η αστυνομία. Ο δήμος έσπευσε να αποκλείσει την πρόσβαση των πολιτών στο σημείο αυτό, που έχει αρκετή κίνηση καθώς πλησίον είναι ο σταθμός του μετρό της Καλλιθέας.

Ο κόσμος αναγκάζεται να περνάει από τον δρόμο, ενώ στις εικόνες του ΣΚΑΪ φαίνεται πως είναι παρκαρισμένα και αυτοκίνητα, παρά την κορδέλα, με κίνδυνο και αυτά να υποστούν σοβαρές ζημιές.

Πηγή: skai.gr

