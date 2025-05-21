Η 83χρονη κατέβαινε με δυσκολία και αργές κινήσεις τις σκάλες από τον 1ο όροφο του δικαστικού μεγάρου. «Τα γόνατά μου…» ψέλλισε στο δικηγόρο της που τη συνόδευε, παραπονούμενη για πόνους- πιθανότατα λόγω του γήρατος. Παρ' όλα αυτά στο πρόσωπό της ήταν ζωγραφισμένη μία ανακούφιση. Μόλις είχε περάσει τη βάσανο της ανάκρισης και αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Η κατηγορία που της αποδίδεται; «εμπορία ανθρώπων», σε βαθμό κακουργήματος.

Η δίωξη στηρίζεται σε καταγγελία που έφτασε πριν από σχεδόν τρία χρόνια στην ΕΛ.ΑΣ και ερευνήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης. Η καταγγελία φέρεται να ανέφερε ότι η 83χρονη (τότε 80 ετών), μέσω ψυχολογικής βίας που ασκούσε σε μία 20χρονη, την εκμεταλλευόταν, αναγκάζοντάς τη να εκδίδεται έναντι αμοιβής σε πελάτες. Αστυνομικοί που ξεκίνησαν την έρευνα παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, έκαναν τον Οκτώβριο του 2022 έφοδο σε διαμέρισμα στο Βαρδάρι της Θεσσαλονίκης που υποδείχθηκε ως χώρος τέλεσης των συγκεκριμένων πράξεων.

Όπως προέκυψε, στο συγκεκριμένο διαμέρισμα διέμενε η ηλικιωμένη η οποία και εντοπίστηκε. Από το εσωτερικό της ίδιας οικίας κατασχέθηκαν ερωτικά βοηθήματα, συσκευασίες προφυλακτικών, ταινίες αισθησιακού περιεχομένου, ατζέντες, δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 380 ευρώ. Απαντώντας στις ερωτήσεις των αστυνομικών για την 20χρονη, η ηλικιωμένη φέρεται να ανέφερε ότι τη φιλοξενούσε κατά το παρελθόν, πλην όμως λίγες μέρες νωρίτερα εκείνη έφυγε. Όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα επισκέφθηκαν διαδοχικά το διαμέρισμα ένας 77χρονος και μια 62χρονη αλλοδαπή που προσήχθησαν για εξέταση από την αστυνομία- ο πρώτος φαίνεται να επιβεβαίωσε τη διερευνώμενη καταγγελία υποδεικνύοντας επιπλέον την 62χρονη ως θύμα πορνείας της ηλικιωμένης, με την αλλοδαπή όμως να το αρνείται κατηγορηματικά ισχυριζόμενη ότι βοηθούσε περιστασιακά την 83χρονη σε οικιακές δουλειές.

Οι αστυνομικές αναζητήσεις για την 20χρονη ευδοκίμησαν ένα 24ωρο αργότερα ενώ κληθείσα η ίδια να καταθέσει στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης επιβεβαίωσε την υπό διερεύνηση καταγγελία. Μάλιστα, η νεαρή κατονόμασε για εμπλοκή στην υπόθεση, ένα ακόμη πρόσωπο- πρόκειται για 27χρονο που όμως δεν συνελήφθη, όπως άλλωστε και η ηλικιωμένη, καθώς δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του Αυτοφώρου. Όταν η δικογραφία έκλεισε από την αστυνομία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και απαγγέλθηκε ποινική δίωξη. Εις βάρος των δύο κατηγορούμενων προσώπων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από την αρμόδια ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία.

Και ενώ η τύχη του 27χρονου αγνοείται, η 83χρονη συνελήφθη τα προηγούμενα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη σε εκτέλεση του εντάλματος καθώς εθεωρείτο φυγόδικη. Υπό αυτές τις συνθήκες πέρασε σήμερα το μεσημέρι το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για να δώσει εξηγήσεις. Η ίδια φαίνεται πως αρνήθηκε την κατηγορία, την οποία χαρακτήρισε αβάσιμη και προσχηματική, ενώ επανέλαβε όσα είπε προανακριτικά ότι δηλαδή παρείχε φιλοξενία στη νεαρή γυναίκα. «Ήθελα να τη βοηθήσω διότι αντιμετώπιζε προβλήματα με ουσίες» απολογήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε ανάγκασε την 20χρονη να συνευρεθεί με άντρες ούτε της στέρησε την ελευθερία κινήσεων.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν να την αφήσουν ελεύθερη επιβάλλοντάς της τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ για την παραπομπή της σε δίκη ή μη αναμένεται να αποφασίσει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.