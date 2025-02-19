Έκτακτη επιχορήγηση 850.000 ευρώ σε Σαντορίνη, Αμοργό, Ίο και Ανάφη λόγω των σεισμών

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι προχωρά σε έκτακτη επιχορήγηση 850.000 ευρώ σε Σαντορίνη, Αμοργό, Ανάφη και Ίο για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους λόγω των σεισμών.

Η επιχορήγηση κατανέμεται ως εξής: 400.000 ευρώ για τη Σαντορίνη και από 150.000 σε Αμοργό, Ίο και Ανάφη.

Την ανακοίνωση έκανε ο κ. Σπανάκης κατά την επίσκεψή του την Τρίτη στη Σαντορίνη ενώ νωρίτερα είχε μεταβεί σε Αμοργό, Ίο και Ανάφη.

Σε ανάρτησή του ο υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι η απόφαση χρηματοδότησης έχει υπογραφεί και είναι άμεσα διαθέσιμη:

Από την Ανάφη ξεκίνησε η σημερινή περιοδεία και συνεχίσαμε σε Αμοργό και Ίο. Ενημέρωσα τους Δημάρχους, Ανάφης Ιάκωβο Ρούσσο, Αμοργού Ελευθέριο Καραίσκο και Ίου (Ιητών) Γκίκα Γκίκα για την έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, με 150.000 ευρώ για κάθε Δήμο. Η Απόφαση χρηματοδότησης υπεγράφη σήμερα και είναι άμεσα διαθέσιμη για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Είχα επίσης την ευκαιρία στις συναντήσεις στα Δημαρχεία Ανάφης, Αμοργού και Ίου με τους Δημάρχους, τα μέλη των ΔΣ και εκπροσώπους άλλων Αρχών, να εξετάσουμε απο κοινού τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και να δρομολογήσουμε παρεμβάσεις για το άμεσο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

