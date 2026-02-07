Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Υπάρχουν συναντήσεις που δεν μοιάζουν με τις άλλες. Από εκείνες που νιώθεις πως θα σου αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, που θα σου αφήσουν μαθήματα ζωής χαραγμένα στη μνήμη. Μία τέτοια ήταν και η γνωριμία μας με τον κύριο Μιχάλη Σαμόλη.

Σπούδασε στη Νέα Υόρκη και για χρόνια η ζωή του κυλούσε ομαλά. Μέχρι που, ξαφνικά, όλα ανατράπηκαν. Έχασε το σπίτι του και βρέθηκε να ζει στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Σήμερα, προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, βιοποριζόμενος από την πώληση του περιοδικού δρόμου «Σχεδία».

Λίγο πριν ταξιδέψει στην Ευρώπη, όπου θα μιλήσει εκπροσωπώντας ανθρώπους που συχνά δεν έχουν φωνή, συναντηθήκαμε στην πλατεία Βάθης, μπροστά από το Πολυδύναμο Κέντρο. Εκεί, σε μια συζήτηση που δύσκολα ξεχνιέται, μοιράστηκε μαζί μας αλήθειες που πονάνε, αλλά και φωτίζουν.

Μίλησε για τις δραματικές 40 ημέρες που έζησε στον δρόμο, για τον φόβο και την αβεβαιότητα, αλλά και για το αλεξίσφαιρο γιλέκο που όπως λέει, του έσωσε τη ζωή.

«Κανείς δεν είναι μακριά από μένα», εκμυστηρεύεται, θέλοντας να δείξει πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξουν όλα για τον καθένα. «Ήμουν ευτυχισμένος και δεν το ήξερα. Μπορούσα να πάω για ένα σουβλάκι, μια βόλτα με τους φίλους μου, ζούσα στιγμές ευτυχίας και δεν μπορούσα να το καταλάβω».

Δεν διστάζει όμως να μιλήσει και για τις πιο σκοτεινές του στιγμές. Όπως αποκαλύπτει, έκανε δύο απόπειρες να βάλει τέλος στη ζωή του. Όμως, όπως λέει, βρέθηκε ένας άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή για να τον σώσει.

«Τώρα έχω βρει τον σκοπό της ζωής μου και είμαι πια πολύ ευτυχισμένος», είπε.

Η ιστορία του Μιχάλη Σαμόλη είναι μια υπενθύμιση ότι η ζωή μπορεί να ανατραπεί από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά και ότι η ελπίδα και η αλληλεγγύη μπορούν να αλλάξουν τα πάντα!

Πηγή: skai.gr

