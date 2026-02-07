Κατέληξε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ο 51χρονος άνδρας που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στις 7 το απόγευμα την Παρασκευή.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Πικέρι επί της λεωφόρου Μαραθώνος σε σημείο όπου δεν υπάρχει διάβαση.
Στο περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά και ο οδηγός του δικύκλου, ενώ οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
Πηγή: skai.gr
