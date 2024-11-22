Θεσσαλονίκη: Στα 3 δισ. ευρώ το κόστος της βασικής γραμμής του μετρό

Μόλις μερικές ημέρες...μακριά, στις 30/11, βρίσκεται η λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης, η κατασκευή της οποίας έφερε στην επιφάνεια 300.000 αρχαιολογικά ευρήματα και κόστισε μαζί με την επέκταση της Καλαμαριάς το ποσό των 3 δισ. ευρώ, όπως επισήμανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της ξενάγησης που έγινε σήμερα σε δημοσιογράφους και οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να επιβιβαστούν σε έναν από τους 18 υπερσύγχρονους συρμούς, να πραγματοποιήσουν το 17λεπτο υπόγειο ταξίδι από τη Νέα Ελβετία μέχρι και τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

«Ένα εμβληματικό έργο για την πόλη για τη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται. Το άλλο Σάββατο, στις 30/11, παραδίδουμε στην κοινωνία ένα υπερσύγχρονο μετρό, με 13 σταθμούς μήκους 9,6 χλμ που θα εξυπηρετεί σε ημερήσια βάση περίπου 250.000 συμπατριώτες μας και οι οποίοι θα μεταφέρονται γρήγορα, με ασφάλεια και οικολογικά», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας και πρόσθεσε ότι αυτό το έργο είναι καθοριστικής σημασίας και αναγκαιότητας για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας και της ζωής των πολιτών και επισκεπτών της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, διευκρίνισε ότι συνδυαστικά με την κατά 50% ανανέωση του στόλου του ΟΑΣΘ «βελτιώνεται κατά πολύ η καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης».

Αναγνωρίζοντας ότι η κατασκευή της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης διήρκησε μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε τις πολλές δυσκολίες και τα εμπόδια που υπήρξαν, αλλά και τα αρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν και που «ξεπερνούν τα 300.000». Πολλά εξ αυτών, όπως είπε, εκτίθενται ήδη σε διάφορους σταθμούς της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης και τα 700 επί του συνόλου στον σταθμό της Αγίας Σοφίας. Για τον Σταθμό Βενιζέλου, που αναμένεται να ...αποκαλυφθεί πιθανώς στις 29/11 το απόγευμα υπογράμμισε ότι «θα αφορά σε μια μεγάλη έκπληξη για όλους και σε ό,τι αφορά τη σύνδεση των αρχαίων με τη λειτουργία του μετρό».

Για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επανέλαβε ότι η λειτουργία του μαζί με τους πέντε σταθμούς τοποθετείται χρονικά μέχρι το τέλος του 2025.

Σε συζητήσεις που έγιναν μέσα στο συρμό που πραγματοποιούσε το υπόγειο ταξίδι επί τη βασικής γραμμής, επισημάνθηκε ότι τα εγκαίνια της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης αναμένονται στις 30/11 νωρίς το μεσημέρι από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Αμαξοστάσιο Πυλαίας και αμέσως μετά θα παραδοθεί για χρήση στο επιβατικό κοινό και μάλιστα δωρεάν για «ένα επαρκές χρονικό διάστημα», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σταϊκούρας απαντώντας έτσι στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Κατά τον ίδιο, μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιώσει και θα δώσουν το «παρών» στη Θεσσαλονίκη από την Παρασκευή 29/11 οι ξένοι ομόλογοί του από Γερμανία, Κύπρο και Σλοβακία.

Μαζί με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα, τον υφυπουργό Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο, τους διευθύνοντες συμβούλους της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Νίκο Κουρέτα και της κοινοπραξίας Thema, Κάρλο Μπιάνκο, καθώς και άλλα στελέχη, οι δημοσιογράφοι βρέθηκαν και στο Κέντρο Ελέγχου του μετρό Θεσσαλονίκης στο Αμαξοστάσιο της Πυλαίας, το οποίο αποτελεί τη «καρδιά» και το «μυαλό» του έργου και πληροφορείται από τους συρμούς δέκα φορές το δευτερόλεπτο, για το που ακριβώς βρίσκονται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

