Θεσσαλονίκη: Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε δύο παιδιά- Συνελήφθη η ιδιοκτήτριά του

Στιγμές τρόμου φέρονται να έζησαν χθες το μεσημέρι δύο παιδιά ηλικίας 11 και 13 ετών στην περιοχή της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η καταγγελία που έγινε στις Αρχές, αφορούσε έναν σκύλο που επιτέθηκε στα δύο παιδιά, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες. Όπως προέκυψε, ο σκύλος ήταν δεσποζόμενος.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού συνέλαβαν την 68χρονη κηδεμόνα του ζώου.

Πηγή: skai.gr

