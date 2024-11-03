Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν σήμερα νωρίς το πρωί τρεις ανήλικοι, στη Θεσσαλονίκη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα που βρίσκεται στην παραλία της Θεσσαλονίκης.

Οι αρχές, σύμφωνα με το thestival.gr, προχώρησαν στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα, προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για Έκθεση από το Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο συλληφθείς σήμερα νωρίς το πρωί επέτρεψε την είσοδο στο ως άνω κατάστημα σε τρεις ανηλίκους, δύο αγόρια ηλικίας 15 και 16 ετών και σε ένα 14χρονο κορίτσι, αλλά τους επέτρεψε να καταναλώσουν και αλκοολούχα ποτά.

Οι νεαροί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε επιπλέον καταδικαστική απόφαση για εισφορές, θα οδηγηθεί αρμοδίως. Επιπρόσθετα, για το συμβάν παραγγέλθηκε προκαταρκτική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες έτερων ατόμων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.