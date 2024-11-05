Παρεμβάσεις νομοθετικού χαρακτήρα εξετάζει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διάθεσης αλκοόλ σε ανηλίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», στα μέτρα που επεξεργάζονται τα συναρμόδια υπουργεία (Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών) περιλαμβάνονται η επαναποινικοποίηση της πώλησης αλκοόλ και πάσης φύσεως καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους σε βαθμό πλημμελήματος, η αυστηροποίηση των διοικητικών κυρώσεων, η θέσπιση της υποχρέωσης του πωλητή σε κάβες, κέντρα διασκέδασης κ.ά. να ζητάει διοικητικά έγγραφα (πχ ταυτότητα) που να πιστοποιούν ότι ο αγοραστής δεν είναι ανήλικος.

Από το νόμο δεν θα εξαιρούνται οι ιδιωτικές εκδηλώσεις που θα αντιμετωπίζονται ως δημόσιες, και θα πρέπει να δηλώνονται στις αρμόδιες αρχές ώστε να είναι δυνατοί οι έλεγχοι.

Τον βασικό ελεγκτικό ρόλο για τα θέματα της διάθεσης και της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους αναλαμβάνει πλέον η Ελληνική Αστυνομία, η οποία όμως θα συνεπικουρείται από άλλες ελεγκτικές αρχές, όπως Δημοτική Αστυνομία, Λιμενικό, Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Χρυσοχοΐδης: «Σκέψεις οι μαθητικές εκδηλώσεις σε νυχτερινά μαγαζιά να γνωστοποιούνται στην Αστυνομία»

Υπενθυμίζεται ότι, ερωτηθείς για την παράνομη κατανάλωση αλκοόλ στα μπαρ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε τη Δευτέρα στον ΣΚΑΪ ότι δεν θα πρέπει να εκπλησσόμαστε, γιατί τέτοια περιστατικά συμβαίνουν δεκαετίες και μόνο όταν κάτι παίρνει δραματικές διαστάσεις, τότε υπάρχει αφύπνιση.

«Υπάρχει ένα νομοθετικό πλάισιο που δεν είναι αποτελεσματικό. Η κυβέρνηση κινητοποιήθηκε άμεσα, ο πρωθυπουργός έδωσε εντολές και τρέχει αυτήν τη στιγμή πολύ γρήγορα μια διυπουργική επιτροπή που ετοιμάζεται να φέρει διατάξεις, ώστε να βελτιώσουμε το πλάισιο. Για παράδειγμα, σήμερα μπορεί κάποιο σχολείο να πει πως σε κάποιο μπαρ θα γίνει μια ιδιωτική εκδήλωση. Αυτό σημαίνει ότι θα πάνε τα παιδιά εκεί και μοιραία θα καταναλώσουν αλκοόλ. Τώρα υπάρχει μια σκέψη η εκδήλωση αυτή να γνωστοποιείται στην Αστυνομία».

Με αφορμή, δε, τον ανησυχητικό αριθμό θυμάτων από τροχαία, ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τα στοιχεία από τους ελέγχους της ΕΛΑΣ για την κατανάλωση αλκοόλ από τους οδηγούς.

«Το πρώτο 10μηνο του 2023, στον δήμο Αθηναίων η ΕΛΑΣ έκανε 15.680 ελέγχους. Θετικοί στο αλκοτέστ ήταν περίπου 1600, δηλαδή περίπου το 10%. Το ίδιο διάστημα φέτος έχουν γίνει 26.812 έλεγχοι και τα θετικά τεστ είναι 4.800. Το, δε, Σαββατοκύριακο και κυρίως την Πέμπτη είναι το 30%» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

