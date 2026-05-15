Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Σαφάρι» της Τροχαίας σε δρόμους της Θεσσαλονίκης - 1.073 παραβάσεις σε μία μέρα

Από τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, 312 αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, 166 παραβάσεις φορτηγών και 39 μη χρήση κράνους από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
τροχαία

Συνολικά 1.073 παραβάσεις βεβαιώθηκαν, το τελευταίο 24ωρο, στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων σε διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από συνεργεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με στόχο τη διευκόλυνση και προστασία των χρηστών του οδικού δικτύου, την τήρηση του ΚΟΚ και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. 

Από τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, 312 αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, 166 παραβάσεις φορτηγών, 39 μη χρήση κράνους από χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, ενώ οι υπόλοιπες 556 αφορούσαν διάφορες παραβάσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη τροχαία παραβάσεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark