Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 52χρονου που μαχαίρωσε έναν 35χρονο μετά από καβγά, στην Κάτω Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 όλα συνέβησαν χθες αργά το απόγευμα στην οδό Διάκου, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής, λόγω οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν και τότε ο 52χρονος έβγαλε μια λάμα μαχαιριού και κάρφωσε δύο φορές στην πλάτη τον 35χρονο.

Το θύμα αιμόφυρτο μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας» όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η ΕΛ.ΑΣ αναζητά τον δράστη, ο οποίος ταυτοποιήθηκε.

Μάλιστα, σε έρευνα που έγινε σπίτι του βρέθηκε η λάμα γεμάτη με αίματα.

Πηγή: skai.gr

