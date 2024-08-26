Μητέρα καταγγέλθηκε από την 18χρονη κόρη της ότι την χτύπησε με σκουπόξυλο και την κλείδωσε στο δωμάτιό της επειδή αντιλήφθηκε ότι η νεαρή ανέβαζε στο διαδίκτυο γυμνές φωτογραφίες και έβγαινε ραντεβού με άγνωστους άντρες. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης απήλλαξε την μητέρα λόγω αμφιβολιών και δέχθηκε ότι η κόρη προέβη εκδικητικά στην καταγγελία, όταν οι γονείς της την επέπληξαν.

Όπως κατέθεσε ο πατέρας της καταγγέλλουσας, η 18χρονη (ενηλικιώθηκε μόλις τα προηγούμενα 24ωρα και μετά την καταγγελία) χρησιμοποιούσε το κινητό του τηλέφωνο για να βγάζει φωτογραφίες, καθώς της είχαν απαγορεύσει να χρησιμοποιεί το δικό της. «Δεν τις έσβηνε και τις βρήκα στο κινητό μου. Πήγαινε στο μπάνιο και έβγαζε γυμνές φωτογραφίες για να τις ανεβάσει μετά στο διαδίκτυο», κατέθεσε ο ίδιος προσθέτοντας ότι πρόσφατα αντιλήφθηκε για τα ραντεβού της κόρης του. «Έμαθα ότι θα έβγαινε δύο διαφορετικά ραντεβού με διαφορετικούς ενήλικες άντρες. Η μητέρα της την βρήκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Φοβόταν μήπως κινδυνέψει. Την μάλωσε γι' αυτό την κατήγγειλε την ίδια ημέρα. Το κάνει αυτό από τον Ιούνιο που σταμάτησε το σχολείο για το καλοκαίρι» είπε.

Απολογούμενη η μητέρα επιβεβαίωσε όσα κατέθεσε ο σύζυγός της κι αρνήθηκε όσα κατήγγειλε η 18χρονη στην αστυνομία. «Θυμώνει πολύ μαζί μου όταν δεν την αφήνω να κάνει αυτό που θέλει» σημείωσε τονίζοντας ότι προτίθεται να αναζητήσει ψυχολογική υποστήριξη για την κόρη της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

