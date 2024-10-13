Ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου έως πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, σε διάφορες περιοχές της πόλης για την καταπολέμηση τέλεσης αυτοσχέδιων αγώνων – επίδειξης ικανότητας.

Σύμφωνα με τo thestival.gr, ελέγχθηκαν συνολικά 443 Ι..Χ.Ε. αυτοκίνητα και βεβαιώθηκαν (110) παραβάσεις, εκ των οποίων:

Δύο (2) για συναγωνισμό σε ταχύτητα,

Τρείς (3) για οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή,

Μία (1) για οδήγηση προς επίδειξη ικανότητας,

Δεκαεννέα (19) για στέρηση αδείας ικανότητας οδήγησης,

Είκοσι οκτώ (28) για πρόκληση θορύβου από εξατμίσεις,

Δύο (2) για πρόκληση θορύβου από μουσική,

Μία (1) για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

Τρείς (3) για παράβαση φώτων,

Οκτώ (8) για φιμέ τζάμια,

Επτά (7) για μη ορατή πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας,

Μία (1) για στέρηση καθρεπτών,

Έξι (6) για στέρηση πυροσβεστήρα-φαρμακείου,

Δύο (2) για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

Τέσσερις (4) για ανασφάλιστο όχημα και

Είκοσι τρεις (23) λοιπές παραβάσεις

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν σαράντα (40) ακινητοποιήσεις, ενώ αφαιρέθηκαν δεκαπέντε (15) άδειες ικανότητας οδήγησης, καθώς και τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας) 17 οχημάτων.

Στους παραβάτες οδηγούς επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές, ενώ παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.