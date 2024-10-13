Με μια μαχαιριά στην πλάτη, βρέθηκε νεκρή το βράδυ του Σαββάτου (12/10) μέσα στο σπίτι της στα Καμένα Βούρλα, μία 84χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, η άτυχη γυναίκα είχε να δώσει σημεία ζωής από την Παρασκευή και οι συγγενείς της ειδοποίησαν την αστυνομία για να πάει στο σπίτι της.

Εκεί βρήκαν πεσμένη και νεκρή την 84χρονη, ενώ υπήρχαν και ίχνη από αίμα που είχε πατηθεί από παπούτσια. Ωστόσο δεν υπήρχαν εμφανή σημεία πάλης, ενώ και η πόρτα δεν έφερε ίχνη παραβίασης, αν και ήταν ξεκλείδωτη με το κλειδί πάνω σε αυτή.

Στο σημείο έφτασαν άνθρωποι της σήμανσης, καθώς και ιατροδικαστής που επιβεβαίωσε το τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι και ο θάνατός της πρέπει να είχε επέλθει τουλάχιστον από την προηγούμενη το μεσημέρι.

Θα ακολουθήσει νεκροτομή στη σορό της άτυχης γυναίκας, που θα δώσει περισσότερα στοιχεία για το βίαιο θάνατό της. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας.

Η 84χρονη ήταν από τη Λιβαδειά και είχε αγοράσει το συγκεκριμένο διαμέρισμα και διέμενε στην Λουτρόπολη τα τελευταία 10 χρόνια. Ήταν άνθρωπος ανοικτός στον κόσμο, κοινωνική για αυτό και όταν δεν έδωσε σημεία ζωής, για περισσότερο από ένα 24ωρο, ανησύχησαν οι άνθρωποι που την έβλεπαν και ειδοποίησαν τις αρχές.

