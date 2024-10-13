Στη σύλληψη ενός 31χρονου ιδιοκτήτη γυμναστηρίου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία μιας 17χρονης κοπέλας, φέρεται να την παρενοχλούσε σεξουαλικά στο γραφείο του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival.gr αφού σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, ο συλληφθείς αναμένεται τις επόμενες ημέρες να περάσει το κατώφλι του Εισαγγελέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για κατάχρηση ανηλίκων αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων συνέλαβαν χθες (12-10-2024) σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, 31χρονο ημεδαπό.

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ο προαναφερόμενος άντρας, κατά το χρονικό διάστημα από 27-09-2024 έως και 11-10-2024, σε γραφείο γυμναστηρίου ιδιοκτησίας του, προέβη κατ’ επανάληψη σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 17χρονης ημεδαπής.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

