Στη σύλληψη ενός 31χρονου ιδιοκτήτη γυμναστηρίου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία μιας 17χρονης κοπέλας, φέρεται να την παρενοχλούσε σεξουαλικά στο γραφείο του.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα thestival.gr αφού σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, ο συλληφθείς αναμένεται τις επόμενες ημέρες να περάσει το κατώφλι του Εισαγγελέα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:
Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για κατάχρηση ανηλίκων αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων συνέλαβαν χθες (12-10-2024) σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, 31χρονο ημεδαπό.
Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ο προαναφερόμενος άντρας, κατά το χρονικό διάστημα από 27-09-2024 έως και 11-10-2024, σε γραφείο γυμναστηρίου ιδιοκτησίας του, προέβη κατ’ επανάληψη σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 17χρονης ημεδαπής.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.