Ρευματοκλοπή άνω των 40.000 ευρώ αποκάλυψαν έλεγχοι της ΔΕΔΔΗΕ σε δύο καταστήματα εστίασης στις περιοχές της Τούμπας και της Τριανδρίας, στη Θεσσαλονίκη, και γι' αυτό το λόγο συνελήφθησαν οι προσωρινά υπεύθυνοι των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Πρόκειται για 38χρονο και 47χρονο, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά τους επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκε παρέμβαση στον μετρητή ρεύματος, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται η κατανάλωση ενέργειας (κιλοβατώρες), ενώ τα καταστήματα βρίσκονταν σε λειτουργία.

