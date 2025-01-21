Δύο επιτήδειοι εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, ζητώντας από ιδιοκτήτη επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη να τους δώσει 18.000 ευρώ για να διαγράψουν χρηματική οφειλή άνω των 56.000 ευρώ που προερχόταν από ρευματοκλοπή. Πρόκειται για δύο άτομα, ο ένας εκ των οποίων είναι ηλικίας 50 ετών, πρώην συνοριοφύλακας της ΕΛ.ΑΣ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος όπου απευθύνθηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν τον 50χρονο χθες το απόγευμα, όταν εμφανίστηκε σε προκαθορισμένη συνάντηση και παρέλαβε ως προκαταβολή 1.800 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Ο συγκατηγορούμενος του δεν συνελήφθη καθώς δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος του συλληφθέντα - που φαίνεται να εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του ως εργαζόμενου σε ιδιωτικές εταιρείες που κατά καιρούς συνάπτουν συμβάσεις εργασίας με τον ΔΕΔΔΗΕ - σχηματίστηκε δικογραφία για δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα και απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία, σε βαθμό πλημμελήματος.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν, πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων, παρουσιάστηκε ο 50χρονος στην επιχείρηση (κομμωτήριο) και αφού συστήθηκε, με άλλο όνομα, ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ, ανέφερε σε εργαζόμενη ότι θα προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησης, σε εκτέλεση δήθεν απόφασης για διαπιστωμένη ρευματοκλοπή.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον 48χρονο ιδιοκτήτη, κατά την οποία ο τελευταίος επικαλέστηκε δικαστική απόφαση που απαγορεύει προσωρινά τη διακοπή ηλεκτροδότησης, όρισαν ραντεβού δύο 24ωρα αργότερα, όπου εμφανίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι (ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ ο ένας και προϊστάμενός του ο άλλος) προτείνοντας στον 48χρονο να διαγράψουν τη συγκεκριμένη οφειλή και ως αντάλλαγμα θα έπαιρναν 18.000 ευρώ. Ο καταγγέλλων ζήτησε λίγες μέρες προθεσμία για να το σκεφτεί και προ 10ημέρου απευθύνθηκε στην ΕΛ.ΑΣ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 50χρονος είχε απασχολήσει και παλιότερα τις Αρχές για απάτες με πρόσχημα ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ είχε αποταχθεί το 2010 από την ΕΛ.ΑΣ. όπου υπηρετούσε ως συνοριακός φύλακας, κατ εφαρμογή απόφασης του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου.

.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.