Σαν σήμερα, στις 14 Απριλίου 1528 μία εξερευνητική αποστολή από την Ισπανία κατέπλευσε στη Φλόριντα των ΗΠΑ, κοντά στη σημερινή Τάμπα. Ανάμεσα στους Ισπανούς κονκισταδόρες ήταν και ένας Έλληνας, ο πρώτος που έφτασε ποτέ στην Αμερική.

Το όνομά του ήταν Δον Θεόδωρος Γκριέγκο (ισπανικά: Θεόδωρος ο Έλληνας), θαλασσοπόρος με καταγωγή από νησί του Αιγαίου, πιθανότατα μισθοφόρος τυχοδιώκτης στην αποστολή, με γνώσεις ναυπηγικής.

Μάλιστα άγαλμα του Θεόδωρου υπάρχει σήμερα στην Τάμπα της Φλόριντα, στην ακτή Clearwater Beach, με την επιγραφή «Η ιστορία των Ελλήνων στην Αμερική αρχίζει εδώ».





Μετά από πολλές περιπέτειες και συγκρούσεις με τους ιθαγενείς, σε έναν όρμο κοντά στη σημερινή πόλη Πενσακόλλα της Φλώριδας, ο Θεόδωρος βγήκε στη στεριά για να πάρει νερό από τους Ινδιάνους της περιοχής. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι Ινδιάνοι επέστρεψαν χωρίς τον Θεόδωρο, ενώ στις ερωτήσεις των Ισπανών αρνήθηκαν να απαντήσουν και τράπηκαν σε φυγή.

Οι Ισπανοί προσπάθησαν για δύο ημέρες να τον εντοπίσουν χωρίς επιτυχία. Η αποστολή τελικά κατάφερε το 1535 να φτάσει στην Καλιφόρνια και τελικά να επιστρέψει στην Ισπανία το 1537.

Τρία χρόνια αργότερα, το 1540, έφτασε στο σημείο που είχε χαθεί ο Θεόδωρος ο γραμματέας του Ισπανού κατακτητή Ερνάντο Ντε Σότο, Γονθάλο Βαλντέζ και έμαθε από τους ιθαγενείς ότι ο Έλληνας είχε δολοφονηθεί για άγνωστο λόγο από τους Ινδιάνους

Οι Ινδιάνοι που αφηγήθηκαν το τέλος του Θεόδωρου δεν γνώριζαν το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε ο Θεόδωρος, ούτε πού ήταν θαμμένος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.