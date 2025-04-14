Ευθύνες στη δημοτική Αρχή του Χάρη Δούκα για όσα συνέβησαν στα Εξάρχεια αποδίδει η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά».

Με ανακοίνωσή της, η οποία έχει τίτλο «Τα Εξάρχεια πληρώνουν τα προεκλογικά γραμμάτια του κ. Δούκα», αναφέρεται στην πολιτική που ακολούθησε πάνω στην ανάπλαση του Λόφου Στρέφη, που «παραδόθηκε σε κάθε λογής έκνομους», όπως λέει χαρακτηριστικά και στο τέλος κάνει λόγο για εγκατάλειψη.

«Τα επεισόδια του Σαββάτου στα Εξάρχεια ήταν, δυστυχώς, αναμενόμενα», σημειώνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται: «Με αποκλειστική ευθύνη της δημοτικής Αρχής, αντί να αποδοθεί ο Λόφος του Στρέφη στους Αθηναίους, παραδόθηκε -για άλλη μια φορά- σε κάθε λογής έκνομους και "μπαχαλάκηδες". Το τρέιλερ τα έλεγε όλα. Τώρα βλέπουμε την εξέλιξη της σειράς.

Πέρυσι ο δήμαρχος έβαλε οριστική ταφόπλακα στη μεγάλη ανάπλαση του Στρέφη, ένα έργο που ήταν σε εξέλιξη με εξασφαλισμένη δωρεά άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Έτσι ξεπλήρωσε και τα πρώτα γραμμάτια προς ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τη στήριξή τους στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Έκτοτε, τίποτα. Καμία πράξη, καμία φροντίδα. Μαζί με τη χορηγία πετάχτηκαν στα σκουπίδια και οι ελπίδες των κατοίκων μιας από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Αθήνας που δικαίως σήμερα διαμαρτύρονται».

«Η εγκατάλειψη του Στρέφη ήταν πολιτική απόφαση», καταλήγει η ανακοίνωση της παράταξης του κ. Μπακογιάννη.

Πηγή: skai.gr

