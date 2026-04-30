Εγκρίθηκαν από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης οι ονοματοδοσίες πάρκων τιμώντας τους Γιάννη Μπουτάρη και Διονύση Σαββόπουλο, δύο προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή. Με την απόφαση αυτή χώροι πρασίνου στην πόλη θα φέρουν τα ονόματα του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης, επιχειρηματία και οινοποιού αλλά και του τραγουδοποιού, συνθέτη και στιχουργού.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στην τοποθέτησή του υπογράμμισε πως η ονοματοδοσία του πάρκου που βρίσκεται απέναντι από το δημαρχιακό μέγαρο σε «Πάρκο Γιάννη Μπουτάρη» «αποτελεί οφειλόμενη θεσμική και ιστορική υποχρέωση και ευθύνη προς έναν δραστήριο και δυναμικό δήμαρχο της πόλης μας, τον οποίο οι πολίτες τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους δύο φορές».

Υποστήριξε, δε, πως «για όσους επιλέγουν, είτε να τυμβωρυχούν είτε να εκμεταλλεύονται, είτε να πολιτικοποιούν την οφειλόμενη αυτή τιμή, δηλώνουμε ότι δεν θα συμμετάσχουμε ούτε θα ενισχύσουμε τον επιχειρούμενο διχασμό». Πρόσθεσε ο δήμαρχος πως οι «μόνοι θεσμικοί και ηθικοί κληρονόμοι του Γιάννη Μπουτάρη, τα τρία του παιδιά, ζήτησαν με ιδιαίτερη σεμνότητα και ταπεινότητα να υπάρξει ένας χώρος μνήμης για τον πρώην δήμαρχο».

Σημειώνεται πως έξω από το δημαρχείο πραγματοποιήθηκε νωρίς το απόγευμα διαμαρτυρία ατόμων με ελληνικές σημαίες που ζήτησαν να ακυρωθεί η συζήτηση της ονοματοδοσίας «Πάρκο Γιάννης Μπουτάρης», ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Σπύρος Βούγιας, διέκοψε τη συνεδρίαση όταν παρενέβη εκπρόσωπος των Ενωμένων Μακεδόνων που έκανε λόγο για απαράδεκτη απόφαση και πέταξε τρικάκια εντός της αίθουσας.

Όσο για το «Πάρκο Διονύσης Σαββόπουλος» ο κ.Αγγελούδης είπε πως «ήταν ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένας μεγάλος πρεσβευτής της ελληνικής μουσικής και της Θεσσαλονίκης» και πως πλέον «θα υπάρχει ένας χώρος που θα συνδέει στο διηνεκές αυτό τον μεγάλο τραγουδοποιό με τη γενέθλια πόλη του». Το όνομα του Διονύση Σαββόπουλου θα δοθεί στον χώρο πρασίνου που βρίσκεται μεταξύ των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Μαρία Κάλλας. Τη διπλή ονοματοδοσία εισηγήθηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Βούγιας.

Πηγή: skai.gr

