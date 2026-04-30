«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Πρωτομαγιά σε Εύβοια Σκύρο

Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, "πιάνει τον Μάη" στην Εύβοια και τη Σκύρο. Αύριο, Παρασκευή 1η Μαΐου στις 15.00, χορεύουμε παραδοσιακούς χορούς και τρώμε πεντανόστιμη αστακομακαρονάδα στη Σκύρο, ενώ παράλληλα, καταγράφουμε χρόνια προβλήματα σε παιδικούς σταθμούς στην Εύβοια.

Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκύρου «Ανεμόεσσα» σε συνεργασία με τον Δήμο Σκύρου, διοργάνωσαν το πανελλήνιο αντάμωμα πολιτιστικών – χορευτικών συλλόγων. Ένα γεγονός πολύ σημαντικό για τον τόπο, όπου το νησί γέμισε με παραδοσιακή μουσική και χορούς. Τα μέλη του συλλόγου «Ανεμόεσσα» υποδέχτηκαν χορευτές από όλη την Ελλάδα, δίνοντας στον τόπο τους μια ανάσα πολιτισμού.

Στη Σκύρο, η αστακομακαρονάδα είναι ξακουστή και αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές γεύσεις του νησιού. Μετά από μια εμπειρία ψαρέματος αστακού στα καθαρά νερά του Αιγαίου, ακολούθησε το καλύτερο κομμάτι: το μαγείρεμα πάνω στο σκάφος. Με φρέσκα υλικά και τον αστακό μόλις βγαλμένο από τη θάλασσα, ετοιμάσαμε μια αυθεντική αστακομακαρονάδα, συνδυάζοντας τη γεύση της θάλασσας με τη μοναδική εμπειρία του ταξιδιού.

Σοβαρές καταγγελίες έχουν έρθει στο φως για τη λειτουργία παιδικών σταθμών στην Εύβοια, και ειδικότερα στη Χαλκίδα, με γονείς να κάνουν λόγο για ακατάλληλες και επικίνδυνες συνθήκες φιλοξενίας παιδιών. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, υπάρχουν δομές χωρίς βασικές υποδομές, ακόμη και χωρίς προαύλιο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν επισημανθεί φθαρμένα ή ετοιμόρροπα κτίρια και ελλείψεις σε εξόδους κινδύνου, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το περιστατικό, όπου εντοπίστηκαν βίδες μέσα σε ψωμί που προοριζόταν για τη σίτιση των παιδιών, με τους γονείς να καταγγέλλουν ότι τέτοια συμβάντα θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των νηπίων. Οι καταγγελίες συνοδεύονται από αναφορές για ελλείψεις προσωπικού, προβλήματα υγιεινής και καθυστερημένες αντιδράσεις των αρμόδιων αρχών, με τους γονείς να ζητούν άμεσους ελέγχους, βελτίωση των υποδομών και διασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών για τα παιδιά τους.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

