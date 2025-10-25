Σε ένα σχετικά απόμερο κομμάτι του Α' Νεκροταφείου Αθηνών, αλλά με ανεμπόδιστη «θέα» στην Ακρόπολη, βρίσκεται το σημείο που ετάφη ο μεγάλος δημιουργός Διονύσης Σαββόπουλος.

Ακόμα και αρκετή ώρα μετά την ολοκλήρωση της κηδείας, πολίτες σπεύδουν να αφήσουν ένα λουλούδι στο πρόχειρο μνήμα, το οποίο αναμένεται να δομηθεί στο άμεσο διάστημα, αλλά ήδη φέρει έναν σταυρό με την επιγραφή «Διονύσης Σαββόπουλος».

Άλλοτε βουβοί, άλλοτε με δάκρυα και σε πολλές στιγμές με παλαμάκια και τραγούδι. Με μια μοναδική πομπή ξεπροβόδισαν νωρίτερα οι πολίτες τον Διονύση Σαββόπουλο, περπατώντας μαζί του από τη Μητρόπολη Αθηνών προς το Α' Νεκροταφείο.

Η συγκινητική έξοδος από τη Μητρόπολη Αθηνών με τη «Συννεφούλα».

Πένθιμες μελωδίες από την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού

