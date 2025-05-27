Δύο άτομα, μέλη πληρώματος ιδιωτικού ασθενοφόρου, κατηγορούνται ότι έκλεψαν καρδιογράφο από νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η κλοπή φέρεται να έγινε κατά την αποχώρησή τους από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου προηγουμένως μετέφεραν ασθενή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ως δράστες κατηγορούνται μία 37χρονη κι ένας 44χρονος, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Το ασθενοφόρο μαζί με τον καρδιογράφο, η αξία του οποίου προσδιορίζεται σε 1.800 ευρώ, κατασχέθηκαν από κλειστό χώρο στάθμευσης που χρησιμοποιούσε η 37χρονη στην περιοχή των Πεύκων, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

