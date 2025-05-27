Συνολικά 153 ζώα, εκ των οποίων 116 σκυλιά και 37 γάτες, φέρεται να φιλοξενούσε - κάτω από ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής - μία 53χρονη σε μονοκατοικία και σε πέντε ακόμη χώρους που διαχειρίζεται, σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Γείτονες κάλεσαν τις αρμόδιες αρχές και, όπως διαπίστωσε μικτό κλιμάκιο υπαλλήλων των αρμόδιων διευθύνσεων Υγείας και Κτηνιατρικής της περιοχής, διαπιστώθηκε ότι τα τετράποδα διαβιούσαν σε χώρους ακάθαρτους και ρυπαρούς.

Η 53χρονη συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων και εις βάρος της βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Η γυναίκα κατηγορείται ότι δεν εξασφάλισε άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα για τη διαβίωση των ζώων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.