Ψάχνεις την ευκαιρία να αλλάξεις τη διάθεσή σου στο σπίτι; Τώρα την έχεις. Ξανά!

Μια πρωτοβουλία που έχει δώσει ήδη σε δεκάδες νοικοκυριά την ευκαιρία να αναβαθμίσουν ουσιαστικά τον οικιακό τους εξοπλισμό, προσφέροντας όχι απλώς νέες λευκές συσκευές αλλά μια πιο άνετη καθημερινότητα στο σπίτι – στο χώρο που μοιραζόμαστε σημαντικές και αυθεντικές στιγμές με τους αγαπημένους μας.

Για ακόμα μία φορά λοιπόν, η ΖeniΘ, μέσα από τον διαγωνισμό «Elevate your Home Part 2» σας δίνει την ευκαιρία να αναβαθμίσετε τον οικιακό σας εξοπλισμό.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν και μπορείς εύκολα, συμπληρώνοντας απλώς τη φόρμα συμμετοχής, να είσαι εσύ ένας από τους μεγάλους τυχερούς.

Μπες στην ψηφιακή πλατφόρμα προνομίων ZeniΘ Power Up στο zenith.gr ή έλα σε ένα κατάστημα ZeniΘ και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τρεις νικητές που κερδίζουν κάθε μήνα δωροεπιταγές συνολικής αξίας 15.000€ για την αναβάθμιση του οικιακού σου εξοπλισμού με νέες λευκές συσκευές, αλλά και συσκευές ψύξης και θέρμανσης από το Πλαίσιο.

Και να θυμάσαι, με την υπογραφή κάθε νέου συμβολαίου λαμβάνεις 100 επιπλέον συμμετοχές!

Στη ZeniΘ, πιστεύουμε ότι οι ευκαιρίες για βελτίωση και αναβάθμιση είναι συνεχείς. Μπες τώρα στη σελίδα του διαγωνισμού και δήλωσε συμμετοχή! Ίσως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος νικητής!

Ευκαιρία για αλλαγή. Ευκαιρία για ZeniΘ.

*Οι δωροεπιταγές ισχύουν αποκλειστικά για την αγορά λευκών συσκευών, ψύξης και θέρμανσης από το Πλαίσιο.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια Αρχή ΡΑΑΕΥ.

Πηγή: skai.gr

