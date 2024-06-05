Πλατφόρμα που θα ενημερώνει τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο για την ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη και θα προειδοποιεί έγκαιρα, ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες, για τους κινδύνους που προκύπτουν σε περιπτώσεις υψηλών συγκεντρώσεων ρύπων θέτει σε λειτουργία ο κεντρικός δήμος.

Μια αρχική μορφή της web εφαρμογής θα είναι έτοιμη μέσα στον Ιούνιο ενώ σε πλήρη λειτουργία αναμένεται να τεθεί περί τα τέλη του 2024, όπως ειπώθηκε το πρωί στο δημαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης στη διάρκεια ημερίδας με θέμα «Περιβαλλοντική Πληροφόρηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης - Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Υγεία».

Η εξειδικευμένη πλατφόρμα - διαδικτυακή εφαρμογή (sirius.devav.gr) δημιουργήθηκε από τον δήμο Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE SIRIUS και θα παρουσιάζει τις τρέχουσες μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και προβλέψεις για κάθε δημοτικό διαμέρισμα για διάστημα τριών ημερών. Οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν εύκολα με μια χρωματική κλίμακα, από πράσινο μέχρι κόκκινο, ποια είναι η κατάσταση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην πόλη, διαμορφώνοντας όχι μόνο μια γενική εικόνα αλλά αποκτώντας πληροφορίες για διαφορετικές περιοχές.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στη διάρκεια της τοποθέτησής του στην ημερίδα ανέφερε αρχικά πως «η όμορφη Θεσσαλονίκη βιώνει μια αόρατη απειλή, την ατμοσφαιρική ρύπανση. Απειλητική και άκρως επικίνδυνη, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού». Στάθηκε, δε, στις «συστηματικές υπερβάσεις στις τιμές των μικροσωματιδίων για σημαντικό αριθμό ημερών κατά τη διάρκεια του έτους που συνεχίζονται στη Θεσσαλονίκη από το 2005. Το 2023 είχαμε το θλιβερό προνόμιο να ανακοινωθεί η πρώτη καταδίκη για την ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη και τις πολύ υψηλές τιμές των μικροσωματιδίων την οποία η χώρα απέφυγε να απαντήσει». «Αυτόν τον αέρα που αναπνέουμε πρέπει να τον αλλάξουμε», υπογράμμισε ο κ. Αγγελούδης, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία της πλατφόρμας και κάνοντας λόγο για ένα πολύτιμο και χρηστικό εργαλείο για την καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της προστασίας των πολιτών.

Από την πλευρά του ΑΠΘ, ο πρύτανης Χαράλαμπος Φείδας, τόνισε πως οι θερμοκρασίες στην πόλη είναι ιδιαίτερα υψηλές και αποτελεί «αναγκαιότητα η περιβαλλοντική πληροφόρηση των πολιτών και όλων των αρμόδιων φορέων. Είναι σημαντικό ότι δύο σημαντικοί φορείς, ο δήμος και το ΑΠΘ, συνεργάζονται στο πλαίσιο αυτού του ευρωπαϊκού έργου με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για τα περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα. Εμείς ως ΑΠΘ επενδύουμε έμπρακτα και σταθερά, με συνεχή και πολυεπίπεδη δράση στην επιστημονική αλλά και οργανωτική υποστήριξη των έργων που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος».

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται ψηλότερα από την Αθήνα στα αιωρούμενα σωματίδια

«Στο θέμα της ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια η Θεσσαλονίκη βρίσκεται ψηλότερα από την Αθήνα. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να ληφθούν μέτρα για τη μόνιμη ρύπανση της πόλης», είπε ο καθηγητής στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας ΑΠΘ, Δημήτρης Μελάς.Ο ίδιος υποστήριξε πως θα πρέπει να «ληφθούν μέτρα για τη μόνιμη ρύπανση της Θεσσαλονίκης» και στάθηκε σε έρευνα του ΑΠΘ, στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με την οποία «υπάρχει αύξηση της θνησιμότητας στην πόλη κατά τη διάρκεια ημερών που έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες».

Στη δική της τοποθέτηση για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας ΑΠΘ, Δάφνη Παρλιάρη, είπε πως «τα επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνδέονται με τις ίδιες μετεωρολογικές συνθήκες με τα επεισόδια καυσώνων δημιουργώντας πολλές φορές μέσα στο έτος και τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης συνθήκες που είναι πολύ επιβλαβείς. Ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες όπως είναι τα ηλικιωμένα άτομα, εγκυμονούσες ή άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις ή από αυτοάνοσα νοσήματα».

Τόνισε, επίσης, πως οι καύσωνες που ξεκινούν νωρίς μέσα στο καλοκαίρι, στις αρχές δηλαδή του Ιούνη ή στα τέλη Μαΐου, «σοκάρουν ακόμη περισσότερο τον οργανισμό με θερμική καταπόνηση» από ότι οι καύσωνες του Αυγούστου και για το λόγο αυτό απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή.

Τέλος, ο πνευμονολόγος, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ, Δρ. Λάζαρος Σιχλετίδης στάθηκε στις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις του περιβάλλοντος στην υγεία, ενώ εξέφρασε την άποψη πως η κυκλοφορία των ηλεκτρικών λεωφορείων στην πόλη και η λειτουργία του μετρό θα βελτιώσουν την κατάσταση στην πόλη.

