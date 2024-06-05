«Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου από τον Καναδά με είδαν στην τηλεόραση. Δεν περίμενα να μου αρπάξουν τον σταυρό, αλλά την τσάντα», δήλωσε το πρωί η κυρία Αγγελική στην κάμερα του ΣΚΑΪ και στον Γιώργο Τσελίκα, μια ημέρα μετά το απίστευτο περιστατικό όπου σε απευθείας σύνδεση κλέφτης τής άρπαξε την αλυσίδα από τον λαιμό και έγινε «καπνός» μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.

«Έπαθα σοκ, δεν πρόλαβα να φωνάξω βοήθεια από τον κόσμο, τι να πω. Δεν μου έχει ξανασυμβεί. Είμαι 78 ετών και δεν έχει συμβεί», είπε με χαμόγελο λίγο πριν μπει στη θάλασσα, ενώ αποκάλυψε ότι αν τον βρουν τον σταυρό, θα τον δωρίσει κάπου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Όπως πήγαινα στη θάλασσα να κάνω μπάνιο -ο σύζυγος είχε πάει πιο νωρίς- έκανα τον σταυρό μου, πήγαινα να μπω μέσα και αυτός (ο κλέφτης) μού την τράβηξε την αλυσίδα και τον σταυρό. Δεν τον είδα, κοίταζα τη θάλασσα», δήλωνε λυπημένη χθες στον Γιώργο Τσελίκα η κυρία Αγγελική αμέσως μετά το περιστατικό, προσθέτοντας πως «ήταν πολύ ακριβός και είχε συναισθηματική αξία για μένα, μιλάμε για 65 χρονών σταυρό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.