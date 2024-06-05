Ίλιον: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν άνδρα περίπου 60 ετών σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί στο Ίλιον.

Συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Πολυτέκνων, μοτοσικλέτα για άγνωστη αιτία έφυγε από την πορεία της και παρέσυρε τον πεζό άνδρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου, δυστυχώς, κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

