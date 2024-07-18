Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για ύποπτες συσκευασίες και υπολείμματα εμπρηστικού μηχανισμού που εντοπίστηκαν σε περιοχές του δήμου Θέρμης, όπου τα προηγούμενα 24ωρα ξέσπασαν δασικές πυρκαγιές.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρη Σμυρνή προς τον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Αναστάσιο Κεσίση, παραγγέλθηκε η διεξαγωγή ποινικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετείται η τέλεση μίας σειράς αδικημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί εάν τελέστηκαν οι πράξεις του εμπρησμού σε δάσος, της κατοχής εμπρηστικών υλών και αντικειμένων για την πρόκληση και εξάπλωση πυρκαγιάς εντός δασικής έκτασης, όπως επίσης της κατασκευής και κατοχής εμπρηστικών υλών και μηχανισμών, από τα οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τον άνθρωπο.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία - που καλείται κατ' αρχήν να την φέρει εις πέρας - εντέλλεται να λάβει καταθέσεις από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες, από υπαλλήλους του δήμου Θέρμης που εντόπισαν τα συγκεκριμένα αντικείμενα και υπαλλήλους της Πυροσβεστικής. Εξάλλου, ζητείται να συνταχθεί έκθεση πραγματογνωμοσύνης με αναλυτική περιγραφή για το είδος αυτών των αντικειμένων.

Την εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε προ ημερών ανακοίνωση του δήμου Θέρμης, μέσω της οποίας έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκαν από υπαλλήλους του δήμου, αφενός ύποπτες συσκευασίες - πρόσφορες για την πρόκληση πυρκαγιάς - στην περιοχή της Καρδίας και αφετέρου υπολείμματα εμπρηστικού μηχανισμού, σε απόσταση 200 μέτρων από το Λιβάδι (στο δρόμο προς Πετροκέρασα), όπου εκδηλώθηκαν φωτιές. Η ίδια ανακοίνωση κάνει λόγο για εμπρηστές που έβαλαν στο στόχαστρό τους δασικές εκτάσεις στα ορεινά του δήμου Θέρμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

