Παράσυρση πεζού από αστικό λεωφορείο σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο οδηγός του λεωφορείου στην προσπάθειά του να αποφύγει τον πεζό που διέσχιζε το οδόστρωμα, φρέναρε απότομα, με συνέπεια να τραυματιστούν και επιβάτες.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Βασιλίσσης Όλγας και στο σημείο κλήθηκαν το ΕΚΑΒ και η Τροχαία.

Όπως έγινε γνωστό από το ΕΚΑΒ, συνολικά τέσσερα άτομα διακομίστηκαν για εξετάσεις στα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και 'Αγιος Παύλος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

