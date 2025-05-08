Τον τρόπο δράσης των ακροδεξιών συλληφθέντων που συνελήφθησαν μετά από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, περιγράφει η ΕΛ.ΑΣ.

Σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, συνελήφθησαν συνολικά 28 άτομα ηλικίας 16 έως 28 ετών.

Σε βάρος των συλληφθέντων, καθώς και σε βάρος δύο ακόμη μελών, σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων – στρατολόγηση ανηλίκων για τέλεση εγκληματικών πράξεων, ληστείας, εγκληματικής οργάνωσης, κλοπής, σωματικής βλάβης – επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες, ή διχόνοια σε συνδυασμό με Νομοθεσία περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών σε φυλετικές διακρίσεις και παράβασης των Νόμων περί όπλων, περί ναρκωτικών, περί φωτοβολίδων – πυροτεχνημάτων, αδικημάτων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο και περί προσωπικών δεδομένων.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενεργώντας είτε ως φυσικοί αυτουργοί, είτε ως συνεργοί είτε ως ηθικοί αυτουργοί, προέβαιναν στην τέλεση αξιόποινων πράξεων σχετικά με το παραπάνω κατηγορητήριο, τουλάχιστον από το 2019.

Ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης οργάνωσης διαπιστώθηκε ότι:

τα μέλη του «στενού πυρήνα» προκειμένου να αποφεύγεται να γίνεται αντιληπτή η μεταξύ τους επικοινωνία από τις διωκτικές αρχές, χρησιμοποιούσαν ως κύριο τρόπο επικοινωνίας συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα,

διατηρούσε οικονομική αυτονομία, μέσω εισφορών των μελών της, που χρησιμοποιούνταν για προμήθεια υλικών και αντικειμένων (πανό, τρικάκια, σπρέι, κράνη, ρόπαλα, πυροτεχνικά είδη κ.α.),

τα μέλη διατηρούσαν σωρεία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου προέβαλαν την ακροδεξιά ιδεολογία τους , καθώς και έκνομες πράξεις τους,

, καθώς και έκνομες πράξεις τους, υπήρχε ιεραρχία , με τα ενήλικα και παλαιότερα μέλη να έχουν αποφασιστικό ρόλο και να κατευθύνουν τα έτερα μέλη,

, με τα ενήλικα και παλαιότερα μέλη να έχουν αποφασιστικό ρόλο και να κάποια μέλη είχαν αναλάβει διακριτούς ρόλους (προμήθεια υλικών, αναγραφή συνθημάτων, εντοπισμός υποψήφιων στόχων, παρακολούθηση ανοιχτών πηγών ατόμων αντίπαλης ιδεολογίας, πρόκληση σωματικών βλαβών, ληστείες, φθορές κ.α.),

καταβάλλονταν συνεχείς προσπάθειες για την προσέλκυση – στρατολόγηση στην οργάνωση και άλλων μελών και

και άλλων μελών και συμμετείχαν μαζί με άλλες συλλογικότητες του λεγόμενου εθνικιστικού – πατριωτικού χώρου, σε συγκεντρώσεις, πορείες, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις με αμφίεση και εμφανή διακριτικά της οργάνωσης.

Από την έως τώρα έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης προέβησαν με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση:

Σε φθορές σε σχολεία , γραφεία πολιτικού κόμματος και συλλογικοτήτων, καθώς και στην επικόλληση εθνικιστικών συμβόλων και αναγραφή συνθημάτων στις περιοχές της Νεάπολης και της Ευκαρπίας,

, γραφεία πολιτικού κόμματος και συλλογικοτήτων, καθώς και στην επικόλληση εθνικιστικών συμβόλων και αναγραφή συνθημάτων στις περιοχές της Νεάπολης και της Ευκαρπίας, Σε δύο ληστείες με χρήση σωματικής βίας και απειλή μαχαιριού, αφαιρώντας από 4 συνολικά άτομα κινητά τηλέφωνα, μία τραπεζική κάρτα και μία μπλούζα αθλητικού συλλόγου της πόλης και

χρήση σωματικής βίας και απειλή μαχαιριού, αφαιρώντας από 4 συνολικά άτομα κινητά τηλέφωνα, μία τραπεζική κάρτα και μία μπλούζα αθλητικού συλλόγου της πόλης και Σε επίθεση σε βάρος οπαδών κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή με χρήση αντικειμένων και να προκύψουν τραυματισμοί.

Πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων όπου μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός και τεμάχια υφάσματος με εθνικιστικά σύμβολα, πλήθος αυτοκόλλητων, βιβλία και έντυπο υλικό που απεικονίζουν εθνικιστικά σύμβολα, σύμβολα ρατσιστικής φύσεως και λογότυπα της οργάνωσης,

πλήθος οπλισμού (σιδηρογροθιές, μαχαίρια, σπαθί, μεταλλικές και ξύλινοι ράβδοι, κυνηγετικά φυσίγγια, σφεντόνα και πυροτεχνική κατασκευή),

δύο συσκευασίες περιέχουσες κάνναβη,

1 ζυγαριά ακριβείας,

33 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

6 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

2 αντιασφυξιογόνες μάσκες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

