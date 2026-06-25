Θεσσαλονίκη: Ο ΟΑΣΘ προσλαμβάνει 171 οδηγούς - Για πρώτη φορά δεκτοί και απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Κάλεσμα στους επαγγελματίες οδηγούς να ενταχθούν στο δυναμικό του ΟΑΣΘ απηύθυνε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Κώστας Ταγγίρης, με αφορμή την έγκριση από το ΑΣΕΠ της προκήρυξης για την πρόσληψη 171 οδηγών, με συμβάσεις εργασίας οκτάμηνης διάρκειας. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 29 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιουλίου.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του οργανισμού, για πρώτη φορά στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν και επαγγελματίες οδηγοί που διαθέτουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, διευρύνοντας σημαντικά τη βάση των υποψηφίων.

Στόχος της προκήρυξης του ΟΑΣΘ είναι η άμεση ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η περαιτέρω βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου στην πόλη, ενώ βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους είναι η κατοχή ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας και Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Τα αναλυτικά προσόντα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας περιγράφονται στην προκήρυξη.

«Η σημερινή μέρα είναι καθοριστική για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο. Προσλαμβάνουμε 171 νέους οδηγούς. Καλώ τους επαγγελματίες οδηγούς να συμμετάσχουν στις διαδικασίες πρόσληψης, να έρθουν στην οικογένεια του ΟΑΣΘ, κοντά σε αυτόν τον σπουδαίο και ιστορικό Οργανισμό, να συνδέσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη με τον ΟΑΣΘ, να βοηθήσουν την πόλη», δήλωσε ο κ. Ταγγίρης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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