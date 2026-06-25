Απεργία στο εμπόριο, την Κυριακή 19 Ιουλίου, για την υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας προαναγγέλλει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), μετά τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες, Τετάρτη 24 Ιουνίου, έξω από τα γραφεία της ΕΣΕΕ και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδίας, εργαζόμενοι στο εμπόριο, κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της ΕΣΕΕ ζητώντας την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς. Ακολούθησε πορεία προς το πολυκατάστημα NOTOS, σε ένδειξη στήριξης προς τους εργαζόμενους της επιχείρησης.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΟΙΥΕ με τον γενικό γραμματέα και τον γενικό διευθυντή της ΕΣΕΕ, κατά την οποία τέθηκε, σύμφωνα με την ομοσπονδία, το αίτημα για άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων και υπογραφή κλαδικής σύμβασης. Η ΟΙΥΕ αναφέρει ότι έχει ήδη καταθέσει στους εργοδοτικούς φορείς σχέδιο κλαδικής ΣΣΕ.

Η ομοσπονδία καλεί σωματεία και εργαζόμενους του κλάδου να προετοιμάσουν τη συμμετοχή τους στην απεργία της 19ης Ιουλίου.

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