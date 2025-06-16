Στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 31χρονου και μιας 42χρονης, προχώρησαν την Κυριακή 15 Ιουνίου 2025, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τον εντοπισμό όπλων σε μπαλκόνι διαμερίσματος.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, την προηγούμενη ημέρα παραδόθηκε σε αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών μια τσάντα που περιείχε δύο πιστόλια με γεμιστήρες και 27 φυσίγγια, τα οποία είχαν εντοπιστεί σε μπαλκόνι διαμερίσματος που είχε σφραγιστεί από τον Ιούλιο του 2024, μετά τον θάνατο του ενοίκου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 31χρονος, ο οποίος νοίκιαζε το διπλανό διαμέρισμα μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb), κατείχε παράνομα τα όπλα και τα είχε κρυμμένα στο μπαλκόνι του γειτονικού διαμερίσματος. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ένα από τα όπλα ήταν κλεμμένο από τις 18 Ιουλίου 2024, γεγονός για το οποίο έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία όπου διέμεναν προσωρινά οι δύο συλληφθέντες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικρές ποσότητες κάνναβης (0,92 γραμμάρια) και κοκαΐνης (0,48 γραμμάρια), τις οποίες κατείχαν από κοινού.

Τα κατασχεθέντα όπλα θα υποβληθούν σε εργαστηριακές εξετάσεις από την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες θα εξεταστούν από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, και θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.