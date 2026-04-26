Θεσσαλονίκη: Νεκρός 36χρονος οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο στην Εγνατία Οδό στο Δερβένι

Την τελευταία του πνοή άφησε 36χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο Δερβένι, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 17:00 στο Δερβένι στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μηχανή που οδηγούσε ο 36χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 58χρονος.

Ο 36χρονος οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 58χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη. Λόγω του τροχαίου στο σημείο είχαν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων. Πλέον η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.