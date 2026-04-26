Ανασύρθηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του από δύσβατο σημείο στην Ικαρία

Επιχείρηση ανάσυρσης πραγματοποιήθηκε σήμερα (26/04) στην Ικαρία, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες βρέθηκε άντρας χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο.

Για την διάσωσή του επιχείρησαν 7 πυροσβέστες, καθώς και ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 26, 2026

Πηγή: skai.gr

