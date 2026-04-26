«Χάος» δημιουργήθηκε με αναμμένο τσιγάρο που ενεργοποίησε το σύστημα πυρόσβεσης στο πλοίο «Νήσος Σάμος», όταν εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Χίος-Λέσβος το βράδυ της Παρασκευής (24/04).

Όπως αναφέρει το kalloninews.gr, επιβάτες Ρομά κάπνισαν σε εσωτερικό χώρο, με αποτέλεσμα να λειτουργήσει το σύστημα πυρόσβεσης και να δημιουργήσει πανικό.

Παράλληλα, φαίνεται πως τα νερά που εκτοξεύτηκαν προκάλεσαν ζημιές στο πλοίο.

Δείτε το βίντεο του kalloninews:

Πηγή: skai.gr

