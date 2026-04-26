Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χάος στο πλοίο «Νήσος Σάμος»: Αναμμένο τσιγάρο ενεργοποίησε το σύστημα πυρόσβεσης - Δείτε βίντεο

Το πλοίο  εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Χίος-Λέσβος το βράδυ της Παρασκευής (24/04). Φαίνεται πως τα νερά προκάλεσαν και ζημιές στο πλοίο

«Χάος» δημιουργήθηκε με αναμμένο τσιγάρο που ενεργοποίησε το σύστημα πυρόσβεσης στο πλοίο «Νήσος Σάμος», όταν εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Χίος-Λέσβος το βράδυ της Παρασκευής (24/04).

Όπως αναφέρει το kalloninews.gr, επιβάτες Ρομά κάπνισαν σε εσωτερικό χώρο, με αποτέλεσμα να λειτουργήσει το σύστημα πυρόσβεσης και να δημιουργήσει πανικό.

Παράλληλα, φαίνεται πως τα νερά που εκτοξεύτηκαν προκάλεσαν ζημιές στο πλοίο.

Δείτε το βίντεο του kalloninews:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πλοίο Τσιγάρο Σάμος
0 0 Bookmark