Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος αναβάτης μηχανής μετά από σφοδρή σύγκρουση με ταξί

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην ανατολική Θεσσαλονίκη με έναν 35χρονο να χάνει τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival, περίπου στις 02:15, κάτω από άγνωστες συνθήκες ταξί που οδηγούσε 39χρονος, συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε 35χρονος, επί των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου στη Χαριλάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του δεύτερου.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.