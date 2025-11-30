Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος αναβάτης μηχανής μετά από σφοδρή σύγκρουση με ταξί

Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 02:15 επί των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου στη Χαριλάου - Ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος 

EKAB

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην ανατολική Θεσσαλονίκη με έναν 35χρονο να χάνει τη ζωή του. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival, περίπου στις 02:15, κάτω από άγνωστες συνθήκες ταξί που οδηγούσε 39χρονος, συγκρούστηκε με μηχανή που οδηγούσε 35χρονος, επί των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου στη Χαριλάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του δεύτερου.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

