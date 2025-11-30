Ζεσταίνουν τα τρακτέρ τους οι αγρότες: Κινητοποιήσεις και μπλόκα στη Θεσσαλία

Δυναμικές κινητοποιήσεις προανήγγειλαν για σήμερα, Κυριακή οι αγρότες της Θεσσαλίας, στήνοντας μπλόκα σε εθνικές οδούς και κομβικά σημεία της χώρας.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι θα στηθούν δύο μπλόκα:

στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα

και στο ύψος της Καρδίτσας (στον Ε-65).

Στον κόμβο της Νίκαιας αναμένεται να παραταχθούν τα τρακτέρ από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου, έχουν σκοπό να βγουν στην Εθνική Οδό και να προχωρήσουν σε αποκλεισμό.

Η αρχή έγινε την Παρασκευή από τα Χανιά της Κρήτης, όπου οι αγρότες συγκεντρώθηκαν στον κόμβο Μουρνιών, ενώ θα ακολουθήσουν οι αγρότες της Μακεδονίας και της Θράκης και μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται μπλόκα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις των οφειλόμενων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας δήλωσε την Παρασκευή σε συνέντευξή του πως κανένας έντιμος γεωργός ή κτηνοτρόφος δεν θα αδικηθεί, καθώς θα υπάρξει δυνατότητα για ενστάσεις για όσους κρίνουν ότι δεν έλαβαν τις επιδοτήσεις που δικαιούνται με το φετινό μεταβατικό σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, τη Δευτέρα ανακοινωθεί η διαδικασία μέσω της οποίας μπορούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι που πιστεύουν ότι αδικήθηκαν, να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους.



