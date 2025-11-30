Απίστευτο αλλά…ελληνικό: Μαθητές της Β' δημοτικού κάνουν μάθημα σε γκαρσονιέρα λόγω έλλειψης χώρου

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Κάθε πρωί, οι μικροί μαθητές της β’ τάξης ενός δημοτικού σχολείου στο Ηράκλειο Κρήτης αναγκάζονται να αφήνουν το σχολικό τους κτίριο πίσω και να μεταφέρονται σε μια γκαρσονιέρα, όπου πραγματοποιούνται τα μαθήματά τους. Οι σοβαρές ελλείψεις στις αίθουσες καθιστούν αυτή τη λύση αναγκαία, δημιουργώντας όμως μια πρωτοφανή και πρωτόγονη εκπαιδευτική πραγματικότητα για τα παιδιά.

Στην εκπομπή "Weekend Live" μίλησε ο κ. Δημήτρης Δουλουφάκης, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, επισημαίνοντας την κρίσιμη κατάσταση: «Αυτή η κατάσταση είναι εδώ και 30 χρόνια».

Πηγή: skai.gr

