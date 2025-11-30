Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απίστευτο αλλά…ελληνικό: Μαθητές της Β' δημοτικού κάνουν μάθημα σε γκαρσονιέρα λόγω έλλειψης χώρου

Στην εκπομπή "Weekend Live" μίλησε ο κ. Δημήτρης Δουλουφάκης, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, επισημαίνοντας την κρίσιμη κατάσταση

Σχολείο

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Κάθε πρωί, οι μικροί μαθητές της β’ τάξης ενός δημοτικού σχολείου στο Ηράκλειο Κρήτης αναγκάζονται να αφήνουν το σχολικό τους κτίριο πίσω και να μεταφέρονται σε μια γκαρσονιέρα, όπου πραγματοποιούνται τα μαθήματά τους. Οι σοβαρές ελλείψεις στις αίθουσες καθιστούν αυτή τη λύση αναγκαία, δημιουργώντας όμως μια πρωτοφανή και πρωτόγονη εκπαιδευτική πραγματικότητα για τα παιδιά.

Στην εκπομπή "Weekend Live" μίλησε ο κ. Δημήτρης Δουλουφάκης, πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, επισημαίνοντας την κρίσιμη κατάσταση: «Αυτή η κατάσταση είναι εδώ και 30 χρόνια». 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σχολείο Ηράκλειο Κρήτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark