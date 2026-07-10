Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, όταν μία 15χρονη έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο στον Περιφερειακό.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 12 μ.μ. όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη

Η 15χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, άφησε την τελευταία της πνοή...

Πηγή: skai.gr

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