Συνομιλία Τραμπ-Νετανιάχου εφ’ όλης της ύλης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου για τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν τη νύχτα προς Τετάρτη.

Η συνομιλία επικεντρώθηκε στον συντονισμό μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ σχετικά με τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Παρά τη διατήρηση της κατάστασης υψίστης ασφαλείας στο Ισραήλ, στρατιωτικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν ότι οι αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν είναι αποκλειστικά αμερικανική πρωτοβουλία.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε χθες το βράδυ τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για τις επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν τη νύχτα προς Τετάρτη.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Εφ’ όλης της ύλης φέρεται να ήταν η χθεσινοβραδινή τηλεφωνική συνομιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βενιαμίν Νετανιάχου, όπως διαφαίνεται από το περιεχόμενο της επίσημης ανακοίνωσης που εξέδωσε το ιδιαίτερο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, με επίκεντρο τον συντονισμό μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ ως προς τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον Περσικό Κόλπο.

Πηγή: Deutsche Welle

Πάντως, επί του πεδίου, εκτός από την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να συνεχιστεί η κατάσταση υψίστης ασφαλείας στις τάξεις του IDF και της αεράμυνας της χώρας, στρατιωτικοί παράγοντες στο Ισραήλ επιμένουν ότι οι αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν παραμένουν μία καθαρά αμερικανική υπόθεση.Εντύπωση, ωστόσο, προκάλεσε το γεγονός ότι κατά τις χθεσινοβραδινές ώρες, τον πρώτο λόγο φέρονται να έλαβαν οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν – και, κατά πληροφορίες, και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στοχεύοντας κατά κύριο λόγο ιρανικούς εκτοξευτήρες drone.Όσον αφορά το ενδεχόμενο ισραηλινής εμπλοκής στο πολεμικό σκηνικό που έχει αναζωπυρωθεί στην περιοχή, ο ισραηλινός υπουργός άμυνας Ισράελ Κατς κατέστησε σαφές ότι η χώρα του είναι καθ’ όλα έτοιμη να επιτεθεί και πάλι κατά του Ιράν, ιδιαίτερα μάλιστα εάν η Τεχεράνη αποφασίσει να εξαπολύσει και πάλι πυραυλικές επιθέσεις και κατά του Ισραήλ.Νετανιάχου: «Όχι» στην πώληση F-35 στην ΤουρκίαΩς προς το ζήτημα της απόφασης του Προέδρου Τραμπ να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα του Τούρκου ομολόγου του, Ερντογάν, να πωληθούν στην Τουρκία τα αμερικανικά υπερσύγχρονα μαχητικά F-35, φαίνεται πως ο Νετανιάχου εμμένει στις αντιρρήσεις του.Κατά τη χθεσινή του συνομιλία με τον Τραμπ επανέλαβε τις ενστάσεις του, φερόμενος να τονίζει για άλλη μια φορά τον επιθετικό χαρακτήρα των επανειλημμένων δηλώσεων της τουρκικής πλευράς, οι οποίες εκλαμβάνονται στο Ισραήλ ως ξεκάθαρη απειλή κατά της κρατικής του κυριαρχίας εκ μέρους της Άγκυρας.Ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ;Σε κάθε περίπτωση, η ανακοίνωση του ισραηλινού Πρωθυπουργικού Γραφείου δεν αποσαφηνίζει εάν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου συζητήθηκαν λεπτομέρειες για το φερόμενο σχέδιο δολοφονίας που αποδίδεται στο Ιράν, με στόχο την δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου. Συγκεκριμένα, σε σημερινό της δημοσίευμα η εφημερίδα Wall Street Journal αναφέρει ότι, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες ενημέρωσαν την αμερικανική διακυβέρνηση πως το Ιράν σχεδίασε ένα «πολύ συγκεκριμένο» σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.Μάλιστα, με αφορμή το συγκεκριμένο δημοσίευμα, τα ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρονται εκτενώς σε δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων ασφαλείας, σύμφωνα με τις οποίες το υπερσύγχρονο αεροπλάνο που δώρισε το Κατάρ στον Πρόεδρο των ΗΠΑ δεν διαθέτει επαρκές σύστημα ασφάλειας. Η πληροφορία αυτή συσχετίζεται από τα ειδησεογραφικά ισραηλινά μέσα με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιλέξει να επιστρέψει από την Άγκυρα στην Ουάσιγκτον με το προεδρικό Airforce-1, και όχι με το αεροπλάνο που είχε δωρηθεί από το Κατάρ.Παρά τις ενδιαφέρουσες σχετικές δημοσιογραφικές διαρροές, την περίπλοκη εικόνα της τρέχουσας επικαιρότητας συμπληρώνει η πληροφορία που μεταδίδει το δίκτυο CNN, σύμφωνα με την οποία Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν απρόσκοπτα την μεταξύ επικοινωνία σε παρασκηνιακό επίπεδο, ανεξάρτητα από το πολεμικό κλίμα που επικρατεί στον Περσικό Κόλπο τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.