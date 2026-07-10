Άγρια συμπλοκή με δύο τραυματίες σημειώθηκε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα, στην περιοχή του Κορδελιού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, ομάδα ατόμων αφρικανικής καταγωγής ενεπλάκησαν με συνέπεια να βγουν τα μαχαίρια.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

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