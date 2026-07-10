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Άγρια συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ομάδα ατόμων αφρικανικής καταγωγής ενεπλάκησαν με συνέπεια να βγουν τα μαχαίρια. Στο σημείο μονάδες της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ

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αστυνομία

Άγρια συμπλοκή με δύο τραυματίες σημειώθηκε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα, στην περιοχή του Κορδελιού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, ομάδα ατόμων αφρικανικής καταγωγής ενεπλάκησαν με συνέπεια να βγουν τα μαχαίρια.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Θεσσαλονίκη μαχαίρι
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