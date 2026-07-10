Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 πλησιάζει στο τέλος του, σε λίγες ώρες θα έχουν μείνει όλες κι όλες τέσσερις εθνικές ομάδες, ενώ στις 19 του μήνα θα γνωρίζουμε τον τελικό θριαμβευτή.
Πρωταγωνιστές είναι σίγουρα οι ποδοσφαιριστές, οι μεγάλοι αστέρες βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, πέντε παίκτες διεκδικούν την πρωτιά στον πίνακα των σκόρερ. Ωστόσο, στο κάδρο βρίσκονται και οι 48 προπονητές, κάποιοι εκ των οποίων έχουν ήδη απολυθεί.
Τα χρήματα που λαμβάνουν οι μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου δεν συγκρίνονται με αυτά που παίρνουν οι προπονητές, ωστόσο κάποιοι προνομιούχοι έλαβαν πολύ καλά χρήματα για να οδηγήσουν τις ομάδες στο Μουντιάλ. Δείτε τι χρήματα έλαβαν οι 48 προπονητές
Οι χαμηλόμισθοι (μέχρι μισό εκατομμύριο το χρόνο): Value for money με μεγάλη διαφορά ο Χοσάμ Χασάν της Αιγύπτου
Bubista - Πράσινο Ακρωτήρι - 125.000 ευρώ
Darren Bazeley - Νέα Ζηλανδία - 150.000 ευρώ
Dick Advocaat - Κουρασάο - 150.000 ευρώ
Miroslav Koubek - Τσεχία - 180.000 ευρώ
Hossam Hassan - Αίγυπτος - 190.000 ευρώ
Sebastian Migne - Αϊτή - 220.000 ευρώ
Pape Thiaw - Σενεγάλη - 240.000 ευρώ
Sergej Barbarez - Βοσνία - 350.000 ευρώ
Sabri Lamouchi - Τυνησία - 380.000 ευρώ
Jamal Sellami - Ιορδανία - 400.000 ευρώ
Amir Ghalenoei - Ιράν - 400.000 ευρώ
Sebastien Desabre - ΛΔ. Κονγκό - 500.000 ευρώ
Συμπαθητικό συμβόλαιο (μέχρι 1,5 εκ. το χρόνο): Ο Σολμπάκεν οδηγεί ψηλά τη Νορβηγία με λιγότερο από ένα εκατομμύριο
Mohamed Ouanhbi - Μαρόκο - 660.000 ευρώ
Emerse Fae - Ακτή Ελεφαντοστού - 800.000 ευρώ
Graham Arnold - Ιράκ - 800.000 ευρώ
Carlos Queiroz - Γκάνα - 800.000 ευρώ
Thomas Christiansen - Παναμάς - 840.000 ευρώ
Steve Clarke - Σκωτία - 900.000 ευρώ
Stale Solbakken - Νορβηγία - 900.000 ευρώ
Hugo Broos - Νότια Αφρική - 900.000 ευρώ
Tony Popovic - Αυστραλία - 1.000.000 ευρώ
Majime Moriyasou - Ιαπωνία - 1.100.000 ευρώ
Γιώργος Δώνης - Σαουδική Αραβία - 1.200.000 ευρώ
Zlatko Dalic - Κροατία - 1.500.000 ευρώ
Ralf Rangnick - Αυστρία - 1.500.000 ευρώ
Οι υψηλόμισθοι (μέχρι 2,5 εκ. το χρόνο): Ο Μουράτ Γιακίν είναι αυτός που έβγαλε τα λεφτά του, αλλά προφανώς και ο Σκαλόνι παίρνει λίγα για να κρατά την Αργεντινή τόσο ψηλά
Murat Yakin - Ελβετία - 1.600.000 ευρώ
Vladimir Petkovic - Αλγερία - 1.600.000 ευρώ
Graham Potter - Σουηδία - 1.900.000 ευρώ
Luis de la Fuente - Ισπανία - 2.000.000 ευρώ
Hong Myung-bo - Νότια Κορέα - 2.000.000 ευρώ
Sebastian Beccacece - Ισημερινός - 2.000.000 ευρώ
Nestor Lorenzo - Κολομβία - 2.000.000 ευρώ
Rudi Garcia - Βέλγιο - 2.000.00 ευρώ
Vincenzo Montella - Τουρκία - 2.200.000 ευρώ
Lionel Scaloni - Αργεντινή - 2.300.000 ευρώ
Julen Lopetegui - Κατάρ - 2.400.000 ευρώ
Gustavo Alvaro - Παραγουάη - 2.500.000 ευρώ
Javier Aguirre - Μεξικό - 2.500.000 ευρώ
Jesse Marsch - Καναδάς - 2.500.000 ευρώ
Οι σούπερ προνομιούχοι (μέχρι 7 εκ. το χρόνο): Ο Ντεσάν καλά κουμαντάρει όλα αυτά αστέρια εδώ που τα λέμε
Marcelo Bielsa - Ουρουγουάη - 3.000.000 ευρώ
Ronald Koeman - Ολλανδία - 3.000.000 ευρώ
Didier Deschamps - Γαλλία - 3.800.000 ευρώ
Roberto Martinez - Πορτογαλία - 4.000.000 ευρώ
Fabio Cannavaro - Ουζμπεκιστάν - 4.000.000 ευρώ
Thomas Tuchel - Αγγλία - 5.800.000 ευρώ
Mauricio Pochettino - ΗΠΑ - 6.000.000 ευρώ
Julian Nagelsmann - Γερμανία - 7.000.000 ευρώ
Και ο Carlo Ancelotti - Βραζιλία - 10.000.000 ευρώ: Μάλλον απέτυχε...
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