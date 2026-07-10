Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 πλησιάζει στο τέλος του, σε λίγες ώρες θα έχουν μείνει όλες κι όλες τέσσερις εθνικές ομάδες, ενώ στις 19 του μήνα θα γνωρίζουμε τον τελικό θριαμβευτή.

Πρωταγωνιστές είναι σίγουρα οι ποδοσφαιριστές, οι μεγάλοι αστέρες βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, πέντε παίκτες διεκδικούν την πρωτιά στον πίνακα των σκόρερ. Ωστόσο, στο κάδρο βρίσκονται και οι 48 προπονητές, κάποιοι εκ των οποίων έχουν ήδη απολυθεί.

Τα χρήματα που λαμβάνουν οι μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου δεν συγκρίνονται με αυτά που παίρνουν οι προπονητές, ωστόσο κάποιοι προνομιούχοι έλαβαν πολύ καλά χρήματα για να οδηγήσουν τις ομάδες στο Μουντιάλ. Δείτε τι χρήματα έλαβαν οι 48 προπονητές

Οι χαμηλόμισθοι (μέχρι μισό εκατομμύριο το χρόνο): Value for money με μεγάλη διαφορά ο Χοσάμ Χασάν της Αιγύπτου

Bubista - Πράσινο Ακρωτήρι - 125.000 ευρώ

Darren Bazeley - Νέα Ζηλανδία - 150.000 ευρώ

Dick Advocaat - Κουρασάο - 150.000 ευρώ

Miroslav Koubek - Τσεχία - 180.000 ευρώ

Hossam Hassan - Αίγυπτος - 190.000 ευρώ

Sebastian Migne - Αϊτή - 220.000 ευρώ

Pape Thiaw - Σενεγάλη - 240.000 ευρώ

Sergej Barbarez - Βοσνία - 350.000 ευρώ

Sabri Lamouchi - Τυνησία - 380.000 ευρώ

Jamal Sellami - Ιορδανία - 400.000 ευρώ

Amir Ghalenoei - Ιράν - 400.000 ευρώ

Sebastien Desabre - ΛΔ. Κονγκό - 500.000 ευρώ

Συμπαθητικό συμβόλαιο (μέχρι 1,5 εκ. το χρόνο): Ο Σολμπάκεν οδηγεί ψηλά τη Νορβηγία με λιγότερο από ένα εκατομμύριο

Mohamed Ouanhbi - Μαρόκο - 660.000 ευρώ

Emerse Fae - Ακτή Ελεφαντοστού - 800.000 ευρώ

Graham Arnold - Ιράκ - 800.000 ευρώ

Carlos Queiroz - Γκάνα - 800.000 ευρώ

Thomas Christiansen - Παναμάς - 840.000 ευρώ

Steve Clarke - Σκωτία - 900.000 ευρώ

Stale Solbakken - Νορβηγία - 900.000 ευρώ

Hugo Broos - Νότια Αφρική - 900.000 ευρώ

Tony Popovic - Αυστραλία - 1.000.000 ευρώ

Majime Moriyasou - Ιαπωνία - 1.100.000 ευρώ

Γιώργος Δώνης - Σαουδική Αραβία - 1.200.000 ευρώ

Zlatko Dalic - Κροατία - 1.500.000 ευρώ

Ralf Rangnick - Αυστρία - 1.500.000 ευρώ

Οι υψηλόμισθοι (μέχρι 2,5 εκ. το χρόνο): Ο Μουράτ Γιακίν είναι αυτός που έβγαλε τα λεφτά του, αλλά προφανώς και ο Σκαλόνι παίρνει λίγα για να κρατά την Αργεντινή τόσο ψηλά

Murat Yakin - Ελβετία - 1.600.000 ευρώ

Vladimir Petkovic - Αλγερία - 1.600.000 ευρώ

Graham Potter - Σουηδία - 1.900.000 ευρώ

Luis de la Fuente - Ισπανία - 2.000.000 ευρώ

Hong Myung-bo - Νότια Κορέα - 2.000.000 ευρώ

Sebastian Beccacece - Ισημερινός - 2.000.000 ευρώ

Nestor Lorenzo - Κολομβία - 2.000.000 ευρώ

Rudi Garcia - Βέλγιο - 2.000.00 ευρώ

Vincenzo Montella - Τουρκία - 2.200.000 ευρώ

Lionel Scaloni - Αργεντινή - 2.300.000 ευρώ

Julen Lopetegui - Κατάρ - 2.400.000 ευρώ

Gustavo Alvaro - Παραγουάη - 2.500.000 ευρώ

Javier Aguirre - Μεξικό - 2.500.000 ευρώ

Jesse Marsch - Καναδάς - 2.500.000 ευρώ

Οι σούπερ προνομιούχοι (μέχρι 7 εκ. το χρόνο): Ο Ντεσάν καλά κουμαντάρει όλα αυτά αστέρια εδώ που τα λέμε

Marcelo Bielsa - Ουρουγουάη - 3.000.000 ευρώ

Ronald Koeman - Ολλανδία - 3.000.000 ευρώ

Didier Deschamps - Γαλλία - 3.800.000 ευρώ

Roberto Martinez - Πορτογαλία - 4.000.000 ευρώ

Fabio Cannavaro - Ουζμπεκιστάν - 4.000.000 ευρώ

Thomas Tuchel - Αγγλία - 5.800.000 ευρώ

Mauricio Pochettino - ΗΠΑ - 6.000.000 ευρώ

Julian Nagelsmann - Γερμανία - 7.000.000 ευρώ

Και ο Carlo Ancelotti - Βραζιλία - 10.000.000 ευρώ: Μάλλον απέτυχε...

Πηγή: skai.gr

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