Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 0,95%, κέρδη 18,51% από τις αρχές του έτους

Με πτώση 0,95% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, κινούμενη με ήπιους ρυθμούς, όπως και οι διεθνείς αγορές, καθώς το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον δημιουργεί κλίμα επιφυλακτικότητας στους επενδυτές.

«Ψήφο» εμπιστοσύνης στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά δίνει η JP Morgan, αναβαθμίζοντας τις ελληνικές μετοχές σε «overweight» από «neutral» και βλέποντας περιθώριο για νέες εισροές κεφαλαίων. Εκτιμά ότι η πιθανή είσοδος ελληνικών τίτλων στον δείκτη Euro STOXX μπορεί να φέρει εισροές κεφαλαίων 1 δισ. δολάρια.

Παρά την έντονη άνοδο των τελευταίων ετών, η JP Morgan εξακολουθεί να θεωρεί τις ελληνικές μετοχές ελκυστικά αποτιμημένες. Η αγορά διαπραγματεύεται περίπου στις 10,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων δώδεκα μηνών, έναντι 11,3 φορές για τις αναδυόμενες αγορές, στοιχείο που, σύμφωνα με την τράπεζα, αφήνει περιθώρια περαιτέρω υπεραπόδοσης.

H Optima Bank παραμένει θετική για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Σημειώνει ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ενισχυθεί περίπου 22% από την αρχή του έτους και 37% σε ετήσια βάση, υπεραποδίδοντας τόσο έναντι των ευρωπαϊκών όσο και των αμερικανικών αγορών.

Παρά το ράλι, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει discount έναντι των ευρωπαϊκών αγορών. Σύμφωνα με την Optima, ο δείκτης τιμής προς κέρδη για το 2026 έχει ανέβει στις 12,3 φορές, από 10,4 φορές τον Ιανουάριο, ωστόσο παραμένει με discount 22% έναντι των ευρωπαϊκών αγορών.

Οι κορυφαίες επιλογές της Optima για το υπόλοιπο της χρονιάς είναι η Πειραιώς, η METLEN, η ΔΕΗ, η Motor Oil, η Eurobank, η Allwyn και η Titan.

Η Fitch Ratings δίνει μία ακόμη ισχυρή «ψήφο» αναβάθμισης της εμπιστοσύνης για τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αναβαθμίζοντας την αξιολόγηση του λειτουργικού περιβάλλοντος. Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί μια απλή τεχνική αναθεώρηση, αλλά αντικατοπτρίζει τη σημαντική βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ελληνικές τράπεζες, καθώς η οικονομία εμφανίζει ανθεκτικότητα, οι επενδύσεις αυξάνονται, η πιστωτική επέκταση επιταχύνεται και οι τράπεζες αποκτούν νέες πηγές κερδοφορίας πέρα από τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Ανανεώνει την «ψήφο» εμπιστοσύνης για τις ελληνικές τράπεζες η Axia-Alpha Finance και «βλέπει» ισχυρό story και νέο ράλι.

Αναβαθμίζει τις τιμές-στόχους λόγω των υψηλότερων εκτιμήσεων για την κερδοφορία και του χαμηλότερου κόστους ιδίων κεφαλαίων CoE, βλέποντας νέο ράλι έως και 27%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.513,22 μονάδες, έναντι 2.537,23 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 0,95%, από τις αρχές Ιουλίου ενισχύεται 2,17%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 18,51%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,79%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο 19,42%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,70%, και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 11,21%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,53%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 25,45%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.530,974 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 306,195 εκατ. ευρώ, έναντι 286,915 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 1,811 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 185,404 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 39,15 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

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