Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση στον 75χρονο

Της Έλενας Γαλάρη
Ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 75χρονο για τη φωτιά στο Σισμανόγλειο.
Ο 75χρονος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος, για τον εμπρησμό στον θάλαμο που νοσηλευόταν και ο ίδιος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρχικά αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στον εμπρησμό, αλλά τελικά ομολόγησε ότι αυτός έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του με αναπτήρα, τον οποίο κατείχε καθώς είναι καπνιστής.
Στη συνέχεια έφυγε από το νοσοκομείο και μετέβη στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου αναζητήθηκε και συνελήφθη, καθώς στην καταμέτρηση των ασθενών που έγινε μετά την πυρκαγιά ήταν απών.
Για το κίνητρο αναφέρει διάφορες δικαιολογίες και συγκεκριμένα πότε ότι αισθανόταν παραγκωνισμένος και δεν τον πρόσεχαν πότε, ότι είχε προβλήματα με το περιβάλλον του και άλλα παρόμοια.
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